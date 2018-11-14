Нет сил сопротивляться: Стрелков (Гиркин) поставил под сомнение «выборы» в «ДНР». Новости

«Экс-командир ополчения ДНР», «экс-министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) поставил под сомнение проведенные «выборы» в «республике» из-за заявленной явки «избирателей» и самого процесса. Об этом он заявил во вторник, 13 ноября, в ходе своей пресс-конференции, видео которой появилось в сети.

«Явка 80% избирателей, конечно же, является нарисованной, просто потому что сейчас на территории ДНР не проживают не то, чтобы 80% избирателей, но, наверное, даже 60%, в лучшем случае – половина довоенного. Где они набрали 80%, тем более, что по сообщениям моих корреспондентов, ажиотажа на избирательных участках не наблюдалось, это вопрос не ко мне», – сказал он.

По его мнению, какое-то число людей пришло на «избирательные» участки ради новых обещаний об интеграции с Россией. «Кроме того, на многих государственных и зависимых от государства частных предприятиях и учреждениях явка на выборы была поставлена обязательным условием для всех чиновников, для всех служащих или рабочих. Люди, находящиеся в достаточно тяжелых социально-экономических условиях, большинство из них, не нашли в себе ни желания, ни сил сопротивляться данному давлению», – добавил «экс-министр обороны ДНР».

Стрелков также считает, что проведенные «выборы» в «ДНР» и «победивший» в них кандидат – это издевательство над населением, которое противоречит здравому смыслу.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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