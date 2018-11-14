Ситуация в пунктах пропуска утром 14 ноября: Проезда ожидали 195 авто. Новости

Сегодня утром, 14 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 36,6 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8480 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7880 человек и 1370 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7420 человек и 1350 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3650 человек и 870 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9180 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/45;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «7:48. "Каргилл". Стоим с 4:30 в общей, не сдвинулись вообще. Льготу пропустили машин 30 и все».

КПВВ «Новотроицкое»:

Игорь: «8:22. Еленовка в сторону Украины. Машин 100 – 120, льготы под 30+».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.