На Донетчине на пожаре погибли женщина и ее сын. Новости

В Селидово (Донецкая обл.) 13 ноября в результате пожара погибли два человека. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Прибыв на вызов о пожаре, правоохранители обнаружили в доме два трупа – 87-летней женщины и ее 62-летнего сына.

«В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что в городе горит жилой дом. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили два трупа. Погибшие – мать и сын, которые жили в доме», – сообщили в полиции.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.