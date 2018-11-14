18 секунд на избирателя: В СБУ проанализировали явку на «выборах» в «ДНР». Новости

В Кремле переписали ранее планируемые цифры «результатов» проведенных «выборов» в «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Ни одна цивилизованная страна, ни одна уважающая себя международная организация не признает эти "выборы" на Донбассе, поскольку все понимают, что это еще один шаг в сторону от Минских договоренностей, которые эти "выборы" фактически перечеркивают», – сказал он.

«Россияне действуют по принципу: "Все, кроме некролога – это реклама". Таким образом они решили привлечь внимание всего мира к тому, что происходит на Донбассе», – продолжил Грицак.

Он напомнил, что СБУ накануне «выборов» в «Л-ДНР» обнародовала их «результаты», которые планировал заявить Кремль. «Кураторы из Москвы пересмотрели эти цифры в сторону увеличения, нарисовали их, и вы знаете, какие цифры на сегодня обнародовала "ЦИК" "ДНР" и "ЛНР"», – отметил глава СБУ.

«Мы провели небольшой анализ. Взять 1,6 млн избирателей, которые проголосовали на Донбассе и взять 408 участков, которые были открыты, разделить это все на 12 часов работы участков – за 12 часов работы участка должны были бы проголосовать 3921 избиратель, это 326 избирателей в час. Если разделить 60 минут на 326 избирателей, представьте себе, что на обработку одного избирателя в "ДНР" потратили 18 секунд. Вы верите, что за 18 секунд избиратель мог проголосовать? Перебор», – рассказал он об анализе цифр.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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