На Луганщине серьезно травмирована сотрудница шахты. Новости

Работница шахты «Новодружеская» ПАО «Лисичанскуголь» получила серьезную травму. Об этом сегодня, 14 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Как сообщил Волынец, работница шахтного транспорта получила серьезную травму – ей раздробило ногу. «Женщине 45 лет, сейчас находится в реанимации», – отметил он.

Как сообщалось ранее, на шахте «Центральная» государственного предприятия «Торецкуголь» произошел выброс угля, в результате чего погиб горняк.

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