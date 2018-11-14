Я из «диких» украинцев, а жена у меня из Горловки, – главный военный прокурор. Новости

Отношение к жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса не должно быть ксенофобским. Так считает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Я из "диких" украинцев из Черновицкой области, они называются "гуцулы". Есть украинцы, а есть "дикие" украинцы, вот я – из "диких", но жена у меня из Горловки (неподконтрольная украинским властям территория Донецкой области, – прим. ред.)», – отметил он.

«Объединил Украину, как это должно быть. Украина должна быть единой. Если говорить, что жениться на жительнице востока, дать слабину, – это ксенофобия какая-то», – добавил Матиос.

Главный военный прокурор Украины подчеркнул, что на первом месте в вопросе возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию должны быть люди, а не территории, а ответ на вопрос, когда закончится война, находится за линией разграничения. Он также считает, что Кремль удерживает в заложниках население неподконтрольного украинским властям Донбасса, которое не имеет ни малейшего права и возможности повлиять на ситуацию в «Л-ДНР».

Кроме того, Анатолий Матиос заявил, что факты организации и проведения Россией «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» очевидны, но и Украина, и страны Запада должны быть больше обеспокоены не этим фарсом, а тем, что в 2019 году война на Донбассе перешагнет 5-летний рубеж.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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