В Украине из-за низких зарплат комплектация боевых частей неполная, – нардеп. Новости

В Украине из-за низких зарплат комплектация боевых частей ВСУ неполная. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил народный депутат Павел Кишкарь.
«Прошу вашего внимания в отношении заработных плат военнослужащим, потому что мы имеем определенную дыру, и то, что мы сейчас предлагаем людям, не позволяет нам доукомплектовать боевые части, в частности в ВСУ в полной мере. Огромная проблема», – сказал он.
«Заостряю внимание и коллег ваших в отношении наличия возможностей государственного бюджета для справедливой выплаты заработной платы, потому что мы снова и снова теряем людей и личный состав Вооруженных Сил», – добавил нардеп.
Его обращение прокомментировал глава правительства Владимир Гройсман. «В этом бюджете есть повышение заработных плат военнослужащим и всем блоку безопасности. Не менее 10 тыс. грн будет получать военнослужащий. Далее – у нас будет определенный понижающий коэффициент, но в том числе повышение заработной платы на уровне 9 тыс. грн будут получать в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям», – сообщил он.
Премьер-министр подчеркнул, что проект закона о государственном бюджете необходимо принять до 1 декабря, чтобы получить доступ к деньгам Международного валютного фонда и ресурсам Мирового банка. Премьер-министр Украины добавил, что документ доработают на протяжении трех дней и направят на рассмотрение в парламент.
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