На Донетчине ревнивец убил двух человек. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) мужчина напал с ножом на свою сожительницу и друга, заподозрив их в измене. От ран 29-летний мужчина погиб на месте, а 26-летняя женщина умерла в больнице. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полицию поступило сообщение от жителей одного из многоэтажных домов, которые сообщили, что из соседней квартиры слышен сильный шум и крики.

«Прибыв на место, полицейские обнаружили по указанному адресу тело мужчины и раненую женщину. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где от полученных травм она скончалась. Опросив свидетелей происшествия и проверив место преступления, оперативники совместно с патрульной полицией в течение часа установили и задержали злоумышленника на одной из улиц Мариуполя», – сообщили в пресс-службе.

Задержанный – 29-летний сожитель женщины, который является ее бывшим мужем. Установлено, что во время употребления спиртных напитков между супругами и другом семьи произошла ссора на почве ревности.

«С целью мести злоумышленник нанес своему товарищу и бывшей жене удары ножом», – отметили в полиции.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.