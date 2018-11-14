В Станице Луганской переселенцы смогут получить бесплатную правовую помощь. Новости

В Станице Луганской (Луганская обл.) переселенцы и жители неподконтрольных украинским властям территорий смогут получить бесплатную правовую поддержку, которую оказывает общественная организация «Донбасс-SOS». Прием будет вестись 16 ноября. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщается на странице организации в Facebook.

Как отмечается, «Донбасс-SOS» продолжает оказывать правовую помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а также жителям неподконтрольных украинским властям территорий в Донецкой и Луганской областях.

«16 ноября с 11:00 до 14:00 правовую помощь получат жители пгт Станица Луганская по адресу: ул Центральная, д. 26 (Станично-Луганский районный дом культуры)», – говорится в сообщении.

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Следует напомнить, что благодаря проекту, который реализуется при содействии Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в рамках осуществления гуманитарной деятельности при финансовой поддержке Европейского Союза и Норвежского совета по делам беженцев, можно получить качественное первичное и вторичное юридическое сопровождение, помощь в составлении процессуальных документов, а также разъяснения положений действующего законодательства.

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