Нападение на ювелирный магазин в Бахмуте: В прокуратуре рассказали подробности. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) открыто уголовное дело по факту вооруженного нападения на ювелирный магазин, во время которого был убит охранник. Ведется расследование. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации прокуратуры, разбойное нападение было совершено на магазин «Диамант», расположенный в центре города.

В помещение торгового заведения, где в то время находились двое продавцов, управляющий и работник частной охранной фирмы, вошел неизвестный мужчина, по предварительной информации, в камуфляжной одежде. Злоумышленник сделал выстрел из оружия в голову охраннику, после чего украл с витрины несколько ювелирных изделий из золота и скрылся с места преступления. От полученного огнестрельного ранения 38-летний охранник погиб на месте.

«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование, выясняются все обстоятельства резонансного нападения, личность преступника.

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