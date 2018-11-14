В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий. Новости

В Украине ближайший перерасчет пенсий будет проведен с 1 декабря этого года. Затем, с 1 января 2019 года, состоится повышение «военных» пенсий. А с 1 марта 2019 года пройдет осовременивание пенсий. О том, как будет проводиться перерасчет выплат в этом и следующем году, рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, передает пресс-служба ПФУ.

Так, с 1 декабря состоится пересчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Ирина Ковпашко отметила, что в этом году такой перерасчет уже проводился: в связи с изменением прожиточного минимума в июле 2018 года. С 1 декабря состоится очередной рост прожиточного минимума с 1 435 до 1 497 гривен.

«Это повышение коснется большого количества людей, в составе пенсионной выплаты которых надбавки, доплаты, повышения, основанные на размере прожиточного минимума. Мы ожидаем, что этот пересчет состоится для около 8 млн пенсионеров, возможно, и больше», – уточнила Ирина Ковпашко.

По ее словам, для обеспечения выплаты пенсий после декабрьского пересчета необходимо будет дополнительно направить до 500 млн гривен.

Кроме того, с 1 января 2019 года будет проведен очередной этап повышения «военных» пенсий.

В 2018 году проведен перерасчет пенсий более чем 500 тыс. военных пенсионеров. На эти выплаты дополнительно было направлено почти 8,2 млрд грн. Сумма повышения после перерасчета составляла до 1,5 тыс. грн.

«Это стало возможным благодаря тому, что для пересчета было взято денежное обеспечение, которое определено для нынешних военнослужащих. С 1 января 2019 года военные получат повышение пенсии еще на 25%. Для тех, кто проходил службу в милиции, будет начата выплата сумм, которые сложились за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года. Эта сумма будет выплачиваться им ежемесячно равными частями», – пояснила заместитель председателя правления Фонда.

Также, с 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий. Ковпашко подчеркнула, что осовременивание пенсий в марте будет проведено на основании изменений в законодательстве, утвержденных в октябре 2017 года.

«Ожидается, что мартовское повышение пенсий составит 17% от суммы пенсии, которую человек получал на момент пересчета», – добавила Ирина Ковпашко.

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