Жилье для полиции и спасателей: Условия приобретения в лизинг. Новости

Для приобретения собственного жилья на условиях лизинга полицейским и спасателям необходимо пройти несколько шагов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Подать в государственное ипотечное учреждение заявление на жилье. Второе – подписать договор на льготных условиях и получить в пользование квартиру. Третье – предоставить по месту работы подтверждающие документы для компенсации. Четвертое – полицейский или спасатель оплачивает на протяжении действия договора (от 5 до 20 лет) от 60% стоимости жилья, а работодатель компенсирует до 40% платежей по выкупу жилья», – сказал он.

«Сумма ежемесячной выплаты не будет превышать 25% от денежного обеспечения, а если посмотреть более реалистично – будет от 10% до 15% зарплаты полицейского или спасателя», – добавил Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что, если полицейский или спасатель получат ранения, инвалидность или погибнут во время выполнения задач, МВД возьмет выплаты за квартиру на себя в полном объеме. Если же человек уволится со службы до того момента, как выплатит сумму лизинга, он должен будет компенсировать деньги, которые останется доплатить по программе.

Как сообщалось ранее, сегодня, 14 ноября, правительство одобрило программу финансового лизинга Министерства внутренних дел, чтобы спасатели и полицейские смогли приобрести собственное жилье на выгодных условиях.

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