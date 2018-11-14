Ситуация в пунктах пропуска днем 14 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 14 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Alex: «8:53. На "Каргилле" очередь до верха моста, движение по 1-2 машине за полчаса»;

«Администратор»: «11:05. На "Каргилле" стоим с 4:30 продвинулись только на 10 машин. Машин много далеко на мосту. Стоим, практически вообще не двигаемся. За последний час еще на 6 машин»;

«Администратор»: «12:28. "Каргилл" – в 5 утра стоим в общей очереди. Движения никакого. На данный момент пропустили максимум машин 80 (общая и льготная очередь)»;

«Администратор»: «12:29. "Каргилл" – только вернулись домой. Простояли с 7 до 12 в льготной очереди. Машин 10 только прошло за 5 часов. В чем дело, не знаю. Люди говорят, что вчера простояли так целый день и вернулись назад. Так что мы тоже решили не ждать чуда (перед нами еще машин 40 было) и вернулись в Донецк»;

«Беженец»: «13:47. На "Каргилле" в Донецк полная ***а».

КПВВ «Новотроицкое»:

Игорь: «10:09. Еленовка в Мариуполь. Под 100 основной, движение слабое, но есть»;

Инна: «10:38. Еленовка. Огромная очередь и обычная, и льготка. Один заход час проверяли. "Нулевой" Украина в 3 ряда, движется очень медленно»;

Сергей: «12:06. В Еленовке в сторону Мариуполя простоял с 5:20 до 11:30 по украинскому времени. В основной был 32. Суперльгота в приоритете».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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