Зарплаты растут, налоги уменьшаются: Рева о проблемах с обеспечением пенсий. Новости

В Украине средняя пенсия вследствие осовременивания в октябре 2017 года выросла почти на 30%, минимальная пенсия на протяжении 2017 года выросла на 16,4%, но уровень пенсий остается низким. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.
«По состоянию на октябрь 2018 года, средняя пенсия в Украине составляет 2577 грн, минимальная – 1452 грн, которая с декабря повышается до 1497 грн», – сказал он.
«Следующее повышение пенсии произойдет в 2019 году по формуле, предусмотренной законом о пенсионной реформе. Средняя заработная плата для расчета пенсий сейчас 3764 грн, а будет повышена на коэффициент, который приравнивается сумме в 50% темпов роста средней заработной платы и 50% темпов инфляции», – продолжил Рева.
По его словам, ресурсное обеспечение для очередного повышения пенсий должно формироваться как за счет собственных поступлений в Пенсионный фонд, а именно – взносов на социальное страхование, так и за счет средств государственного бюджета Украины.
«Учитывая дефицит Пенсионного фонда, особое внимание мы уделяем увеличению его собственных поступлений, расширению количества застрахованных лиц, легализации занятости и заработных плат. Для этого мы провели анализ уплаты единого социального взноса, в ходе которого были выявлены серьезные проблемы в системе его начисления и оплаты», – отметил министр соцполитики.
«75% предпринимателей Украины демонстрируют среднюю заработную плату до 4 тыс. грн – это исключительно частный сектор экономики. Большинство таких предприятий не имеют дифференциации в оплате труда в соответствии с должностями и характером выполняемой работы. Квалифицированный и неквалифицированный труд оплачиваются по документам одинаково», – проинформировал он.
Рева добавил, что формально заработная плата перестала быть оценкой труда людей, но на самом деле большая ее часть находится сейчас «в тени», скрывается с целью уклонения от уплаты единого социального взноса. «По данным персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины, 84 тыс. руководителей предприятий получают зарплату на уровне минимальной, в т. ч. в Киеве – более 20 тыс. Это при том, что средняя зарплата по Киеву в сентябре 2018 года составляет 13 тыс. 614 грн. В декабре 2016 года таких руководителей, которые начисляли себе минимальную зарплату было только 48 тыс., а сегодня их количество выросло почти вдвое», – заявил он.
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