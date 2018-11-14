В миграционной службе Украины рассказали, как голосовать владельцам ID-карт. Новости

В Украине у владельцев ID-карт не возникнет никаких проблем при голосовании на предстоящих выборах Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Как подчеркнули в ведомстве, паспорт гражданина Украины в форме ID-карты является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины. Этот документ является основанием для получения избирательного бюллетеня на избирательных участках и предоставляет право голоса на выборах Президента Украины лицам, которым на день выборов исполнилось 18 лет.

«Следовательно, владельцы ID-карт никоим образом не могут быть ограничены в праве голоса на предстоящих выборах Президента Украины», – отметили в ГМС.

В ведомстве подчеркнули, что новая ID-карта, до завершения паспортной реформы, используется в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки (образца 1994 года), выдававшегося гражданам раньше.