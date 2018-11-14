Разминирование: США выделило Украине оборудование и технику на $550 тысяч (Фото). Новости

Вооруженные силы США выделили оборудование и технику стоимостью около 550 тыс. долларов для Украины на гуманитарное разминирование. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщается на странице посольства США в Украине на странице в Facebook.

«В рамках Программы гуманитарного разминирования командование ВС США в Европе выделило оборудование и технику стоимостью около 550 тыс. долларов США для Центра разминирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины и ГСЧС Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в посольстве США, дополнительно для 15 представителей из вышеупомянутых ведомств проводится двухнедельный тренинг по использованию предоставленного оборудования с привлечением американских военных инструкторов.

Напомним, ранее в посольстве США в Украине сообщили, что Украина является одной из самых заминированных стран мира.

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