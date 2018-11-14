Вернуть слух ребенку: Как получить помощь. Новости

Трудно представить мир, погруженный в тишину. Однако именно так живут люди с проблемами слуха. Ежегодно недуг диагностируют у тысяч украинцев. Спасти ситуацию может своевременная медицинская помощь, особенно если она была оказана в детстве, сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В семью Лисовиных, где растет трехлетний Артем, беда нагрянула нежданно. В годовалом возрасте мальчик развивался нормально, говорил первые слова: папа и мама. Но затем заболел обструктивным бронхитом, пришлось принимать сильные антибиотики.

«После болезни стали замечать, что ребенок не реагирует на звуки. Мы побывали на приеме у ЛОРа, где Артему убрали серную пробку – врачи полагали, что она стала причиной ухудшения слуха. Не исключено, что на ухудшение слуха повлиял побочный эффект антибиотиков», – рассказала Юлия, мама мальчика.

В августе этого года, во время медосмотра для оформления Артема в детский сад, врачи установили диагноз: двусторонняя нейросенсорная тугоухость III степени и рекомендовали начать пользоваться мощными слуховыми аппаратами. Приобрести их самостоятельно не позволяло материальное положение семьи. Тогда родители обратились в Фонд Рината Ахметова, который помог с приобретением необходимых аппаратов в рамках направления «Теперь я слышу». На этой неделе Артем наконец-то смог услышать голоса родных.

Слухопротезирование детей: как получить помощь

Обратиться за помощью могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

многодетные или неполные семьи; детские дома семейного типа (ДДСТ), дети-сироты и дети под опекой; семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка; семьи, состоящие из двух и более инвалидов;

дети с нововыявленной тугоухостью в возрасте до 5 лет;

семьи-переселенцы или семьи, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей.

Как подать заявку на помощь?