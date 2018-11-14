Госслужба по делам ветеранов: Кабмин создал новое ведомство. Новости

Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. Соответствующее решение было принято на заседании сегодня, 14 ноября, пишет « Интерфакс – Украина » .

Отмечается, что новая служба будет правопреемником ликвидированной, а предельное количество ее сотрудников составляет 150 человек.

Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.