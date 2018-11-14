Госслужба по делам ветеранов: Кабмин создал новое ведомство. Новости

Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. Соответствующее решение было принято на заседании сегодня, 14 ноября, пишет «Интерфакс – Украина».
Отмечается, что новая служба будет правопреемником ликвидированной, а предельное количество ее сотрудников составляет 150 человек.
Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.
Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.
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