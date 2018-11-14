Член НВФ «Тереза» отказывается быть «обменным фондом» . Новости

Жительница Харькова Лариса Чубарова с позывным Тереза, которую суд приговорил к 11 годам тюрьмы за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), надеется опротестовать вынесенный ей приговор, заявил адвокат Александр Шадрин.

Он напомнил, что назначенное на 25 сентября рассмотрение апелляции не состоялось. Заседание перенесли на 11 декабря. «Лариса хочет процессуального рассмотрения вопроса. Она верит в справедливость. И хочет, в конечном итоге, получить оправдательный приговор», – рассказал Александр Шадрин.

Адвокат придерживается противоположной точки зрения. Он считает обмен нормальным выходом из ситуации вооруженного конфликта на Донбассе. «Обмен я считаю гуманитарным выходом из сложившейся ситуации. Есть люди, которые содержатся в Украине, и есть люди, которые содержатся в "ЛДНР". Если есть возможность их обменять, чтобы улучшить их состояние, то этим способом следует воспользоваться», – сообщил Александр Шадрин.

Лариса Чубарова сообщила, что поучаствовать в обмене ей предложили представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский и неизвестная женщина. По словам Чубаровой, ради этого они приезжали к ней ночью в харьковское СИЗО. Разговор состоялся в ночь с 15 на 16 августа этого года в кабинете начальника ХУИН № 27 и длился три часа. Чубарова отметила, что все это время ее уговаривали написать обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять ее на украинцев. Однако она отказалась.

Представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский подтвердил, что приезжал к Чубаровой в СИЗО. «Действительно, я приезжал в СИЗО к Ларисе Чубаровой. Давления на нее не было. Если бы оно было... Она такая женщина, что начала сразу бы об этом говорить. Наш приезд был связан с реагированием на ее жалобу об условиях содержания», – cообщил Павел Лисянский.

Источник: По материалам KHARKIV Today