В Краматорске запустят еще 5 троллейбусов с автономным ходом. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) депутаты городского совета сегодня, 14 ноября, утвердили изменения в решение относительно предоставления разрешения на приобретение троллейбусов «Днепр-Т203» с опцией автономного хода. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Во время сессии Краматорского городского совета депутаты внесли изменения в решение совета о предоставлении разрешения КП "КТТУ" на заключение договоров финансового лизинга с ОАО КБ "Приватбанк"», – говорится в сообщении.

Как уточняется, согласно новой редакции, будет приобретено в общей сложности 9 единиц транспорта с правом последующего выкупа.

Следует отметить, что 4 троллейбуса в город уже доставлены, и будет приобретено еще 5 единиц.

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