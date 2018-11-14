Жилье для переселенцев: К решению вопроса подключатся международные организации. Новости

В Украине для решения жилищного вопроса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) необходимо нарабатывать пилотные проекты с участием международных доноров совместно с органами местной власти. Так считает глава Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Сергей Комнатный, о чем сегодня, 14 ноября, он рассказал на встрече представителей посольств иностранных государств и международных организаций, передает пресс-служба Фонда.

Так, в ходе своего выступления Сергей Комнатный рассказал о новеллах программы «Доступное жилье», единственной государственной программы, обеспечивающей ВПЛ постоянным жильем на сегодня. «Председатель Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству отметил готовность предложить ряд устойчивых решений жилищного вопроса переселенцев, в частности, нарабатывать пилотные проекты с участием международных доноров совместно с органами местной власти. Такими пилотными проектами могут быть жилищные кооперативы для ВПЛ, программы в сфере арендного и социального жилья», – говорится в сообщении.

«Для получения конкретных результатов необходимо разработать конструктивные предложения и план действий», – сказал Комнатный.

Он предложил:

рассмотреть возможность начала переговоров о сотрудничестве с Банком развития Совета Европы на выполнение Резолюции 2198 Парламентской Ассамблеи Совета Европы. У них есть многолетний опыт реализации таких программ;

разработать Закон Украины «О жилищной стратегии» с учетом лучших практик Европейского Союза. Для этого необходимо привлечь передовых экспертов и практиков этой отрасли, что, в свою очередь, предусматривает привлечение международной технической помощи;

участвовать в инвестиционных проектах, ведь источниками финансирования жилищных программ кроме государственного и местных бюджетов законодательством определены другие источники финансирования.

Во встрече участвовали такие международные организации, как: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международная организация по миграции (МОМ), Немецкий государственный банк развития (KfW), Совет Европы, а также представители дипломатического корпуса.