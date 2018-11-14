Число «заробитчан» из Украины, работающих в Германии, за год увеличилось на 10%. Новости

В течение 2018 года число граждан Украины, которые работают в Германии, увеличилось на 10%. За этот период трудоустроились 43 тысячи «заробитчан». Всего в ФРГ проживают 138 тысяч украинцев, передает «Deutsche Welle» со ссылкой на данные Федерального министерства труда Германии.

Так, по данным на март 2018 года, около 43 тысяч украинских граждан в Германии имеют официальную работу и платят обязательные социальные взносы.

«По сравнению с мартом 2017 года наблюдается рост на 4 тыс. человек, то есть на 10 процентов», – отметили в министерстве труда. В марте 2013 года этот показатель составлял всего 29 тыс. человек.

По данным немецкого статистического ведомства, в Германии проживают 138 тыс. украинских граждан. По состоянию на конец 2017 года всего в ФРГ проживали 88 тыс. женщин и 50 тыс. мужчин, которые имеют гражданство Украины. Почти 13,5 тыс. украинцев в Германии – несовершеннолетние, 23,5 тысячи – старше 65 лет. Средний возраст составляет 42-43 года, более половины – состоят в браке, но только каждый третий из них – с гражданином или гражданкой Германии.

Средняя продолжительность проживания в Германии составляет 11,5 лет. Вид на жительство в ФРГ имеют 78,5 тыс. граждан Украины.

Следует напомнить, что 7 ноября Германия и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении, которое регулирует социальную защиту, в частности в области государственного пенсионного страхования и страхования в случае несчастного случая.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что увеличение уровня заработной платы в стране до 500 евро в эквиваленте привело бы к тому, что люди стали бы задумываться, стоит ли ехать работать за границу. По его словам, в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

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