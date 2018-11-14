Пушилин назвал причину, почему не могут объединить «ДНР» и «ЛНР». Новости

Объединить «ДНР» и «ЛНР» в настоящее время не получится из-за действующих Минских соглашений. Об этом заявил «врио главы ДНР» Денис Пушилин, пишет российское издание «Комсомольская правда».

«Так уж получилось, что в 2014 году Донбасс разделился на две республики. Не получилась сразу Новороссия, об этом тоже нужно говорить прямо. Сейчас слияние не получится из-за важной причины – это Минские соглашения. При этом нам ничего не мешает синхронизировать законодательства. Мы уберем полностью границы и таможни между нами. Промышленность взаимодействует. Я не вижу здесь проблемы. И нужно учитывать еще один факт – наши устремления, что в Донецке, что в Луганске, понятны – движение в сторону России. Наступит условное "завтра", мы окажемся в одной стране и этот вопрос снимется сам собой», – считает Денис Пушилин.