«Артемсоль» признана монополистом и оштрафована. Новости

Антимонопольным комитетом Украины (АПКУ) принято решение по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции ГП «Артемсоль». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба АМКУ.

Признано, что с января 2015 года по март 2017 год (включительно) ГП «Артемсоль» занимало монопольное (доминирующее) положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной.

По результатам рассмотрения дела установлено, что в течение 2015-2016 годов ГП «Артемсоль» применяло разные цены для покупателей по договорам купли-продажи и дилеров по дилерским контрактам. Часть дилеров систематически не выполняла дилерские обязательства и фактически выполняла объем обязанностей, равнозначный с покупателями по договорам купли-продажи, но, тем не менее, получала пятипроцентную скидку.

Также сообщается, что ГП «Артемсоль» безосновательно не заключало договоры купли-продажи соли с потенциальными заказчиками и дилерские контракты с потенциальными дилерами.

Указанные действия ГП «Артемсоль» признано злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной путем:

применения разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами хозяйствования без объективно оправданных на то причин (пункт 2 части второй статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»);

создания для покупателей препятствий доступу на рынок (пункт 7 части второй статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»).

За указанные нарушения на ГП «Артемсоль» наложен штраф в совокупном размере 13 373 052,67 грн.

Ранее сообщалось, что «Артемсоль» планирует в ближайшее время начать реализацию пищевой соли, очищенной путем фотосепарации.

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