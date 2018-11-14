На Донетчине молодежный центр за 2 млн грн не используют по назначению (Видео). Новости

В Александровке (Донецкая обл.) отремонтированный почти за 2 млн грн молодежный центр «Инициатива» не используют по назначению. Жители жалуются: кружки по выразительному чтению им не интересны, новенький спортзал закрыт, а в танцевальном клубе вместо дискотек проводят заседания. Требуют уволить руководителя учреждения.

Антон и Денис почти ежедневно играют в настольный теннис в холле сельского клуба. Говорят, хотели бы больше разнообразных развлечений.

Старый спортзал в селе закрыли. Он нуждается в ремонте. А вот помещение для дискотек отремонтировали этим летом. За средства областного бюджета здесь создали молодежный центр. Даже оборудовали тренажерный зал. Только там никто не тренируется, потому что администрация не установила расценки.

Жители громады жалуются – новый руководитель центра пренебрегает не только спортом, но и развлекательными мероприятиями. И на обращение жителей не реагирует. «Племянница подходила к директору клуба, говорит, давайте мы организуем что-то молодежное. Ну, как бы нам это не надо. У нас, грубо говоря, сюда даже никто не хочет идти из местных. Мы лучше пойдем на Черкасское, потому что там действительно будет праздник. А у нас здесь все происходит только для галочки», – рассказал местный житель Алексей Плуталов.

В молодежном центре работает 9 кружков: настольный футбол, рисование, рукоделие, выразительное чтение, вокал и т. д. Поэтому руководитель уверена – для досуга молодежи делает достаточно. «В принципе, все проводится так же, как всегда. Ну, потанцевать нет. Но кроме танцев у нас есть много других развлечений», – сказала директор Александровского сельского центра развития молодежных платформ Валентина Степкина.

Тем временем в зале для дискотек проводят сессии и сборы громады. Сельский староста обещает – это временно: со временем здесь снова будут танцевать. «Было закуплено новое световое оборудование, новая аппаратура музыкальная, которая на данный этап еще не используется, в связи с тем, что только завершился ремонт. Еще не разработаны тарифы на дискотеку, цены», – сообщил староста Александровского старостинского округа Александр Фальченко.

Обещаниям жители громады уже не верят. Бороться за досуг решили сами. «И мы будем обращаться в облгосадминистрацию или права человека. Может, чем-то они помогут справиться, потому что от громады мы ничего не слышим», – сказал местный житель Иван.

Сейчас активисты будут добиваться увольнения директора клуба. Соответствующее обращение подписали уже около 200 жителей Александровки.

Напомним, молодежный центр «Инициатива» в Александровке открыли 10 июня.

Источник: ТК «Донбасс»

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