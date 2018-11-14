Дорога между Мирноградом и Константиновкой: Как идет ремонт (Фото). Новости

В Донецкой области продолжается капитальный ремонт национальной трассы Н-32 от села Новая Полтавка в направлении Константиновки. По состоянию на сегодня, 14 ноября, на объекте выполнена львиная доля работ. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
Так, уже 2,7 км дороги имеют нижний слой из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси, уложенный после стабилизации слабого грунта и укладки слоев основания дорожной одежды.
Всего до наступления неблагоприятных погодных условий планируется восстановить 4 км трассы и открыть движение автотранспорта.
На фото: капитальный ремонт Н-32 «Покровск – Бахмут – Михайловка» (до реформирования Т-05-04 «Красноармейск – Артемовск – Михайловка») по маршруту Мирноград – Константиновка
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