Дорога между Мирноградом и Константиновкой: Как идет ремонт (Фото). Новости

В Донецкой области продолжается капитальный ремонт национальной трассы Н-32 от села Новая Полтавка в направлении Константиновки. По состоянию на сегодня, 14 ноября, на объекте выполнена львиная доля работ. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Так, уже 2,7 км дороги имеют нижний слой из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси, уложенный после стабилизации слабого грунта и укладки слоев основания дорожной одежды.

Всего до наступления неблагоприятных погодных условий планируется восстановить 4 км трассы и открыть движение автотранспорта.

На фото: капитальный ремонт Н-32 «Покровск – Бахмут – Михайловка» (до реформирования Т-05-04 «Красноармейск – Артемовск – Михайловка») по маршруту Мирноград – Константиновка

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