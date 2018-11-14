До 15 лет: ГПУ передала в суд дело в отношении россиянина, который был членом «комитета по телевидению и радиовещанию ДНР». Новости

Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина России, участвовавшего в деятельности «ДНР». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 22.11.2018 удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, об осуществлении специального досудебного расследования в отношении гражданина Российской Федерации, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации), и в настоящее время находится в розыске», – говорится в сообщении.

По его результатам Генеральной прокуратурой Украины 09.11.2018 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве. «Установлено, что гражданин Российской Федерации принимал активное участие в деятельности террористической организации "ДНР", в частности, будучи членом "комитета по телевидению и радиовещанию ДНР" организовал подавление украинских телерадиоканалов и перенастройки телекоммуникационного оборудования, что привело к отключению украинских телевизионных и радиовещательных каналов на временно неподконтрольной территории Украины, и в настройке трансляции телерадиоканалов сепаратистов и РФ», – говорится в сообщении.

Справка: санкции инкриминируемых подозреваемому статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.