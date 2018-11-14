На Донетчине полиция ищет свидетелей и очевидцев двух ДТП, в которых погибли люди (Фото). Новости

В Донецкой области полиция ищет свидетелей и очевидцев двух дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли люди. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции.

В полиции напоминают, что 30 октября 2018 года водитель автомобиля «Range Rover» в течение 10 минут травмировал двух местных жителей. Женщина погибла на месте. Правонарушитель скрылся с места происшествия, оставив машину, но через полчаса его нашли правоохранители. 46-летнего мужчину сразу задержали. Было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Еще один случай произошел 15 октября на трассе «Славянск – Мариуполь» возле железнодорожного моста. По предварительным данным, 47-летний водитель, двигаясь из Мариуполя в Волноваху, совершил наезд на 18-летнего парня, который неожиданно выбежал на дорогу. Пострадавшим оказался местный житель Ивановки, который вместе с двумя товарищами в состоянии алкогольного опьянения шел из развлекательного заведения.

«В рамках досудебных расследований смертельных ДТП, произошедших в Волновахе, просим откликнуться свидетелей и очевидцев аварий по номеру 066-001-14-66», – подытожили в полиции.