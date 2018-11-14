Через КПВВ «Марьинка» пытались провезти запчасти к бытовой технике. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники, совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил, за минувшие сутки предотвратили попытку незаконно перевезти через линию разграничения запчасти к бытовой технике. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Военнослужащие Краматорского пограничного отряда, совместно с работниками фискальной службы из состава Объединенных сил, на КПВВ "Марьинка" помешали незаконному перемещению через линию соприкосновения запчастей к бытовой технике на общую сумму более 31 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, товар был изъят сотрудниками ГФС для принятия соответствующего правового решения.

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