Децентрализация: В Мариупольскую ОТГ войдут Виноградное, Пионерское и Приморское (Видео). Новости

В рамках реформы децентрализации в Мариупольскую территориальную громаду (Донецкая область) войдет Виноградное, а также Пионерское и Приморское.

За это накануне проголосовало большинство депутатов Виноградненского сельсовета.

По словам исполняющий обязанности председателя Виноградненского сельсовета Тамары Круликовской, благодаря объединению с Мариупольской громадой планируется решить ряд проблем. Во-первых, улучшить транспортное сообщение с городом.

«У нас транспортный маршрут, 167, это Мариуполь-Сопино, он областного значения. И надеемся, когда будем в Мариупольской ОТГ, добавят коммунальный транспорт. Потому что автобус ходит не вовремя, люди опаздывают на работы, в школу», – отметила Круликовская.

Помимо этого, нужно решить проблемы освещения и водоснабжения. В следующем году из мариупольского бюджета на нужды села планируется выделить почти 1,5 млн грн.

Кроме Виноградного, в Мариупольскую объединенную территориальную громаду также войдут Пионерское и Приморское. Однако согласование всех документов займет около года.

В то же время, в городе Николаевка преимуществами децентрализации уже успешно пользуются. По информации горсовета, объединились с еще двумя сельсоветами в ОТГ и увеличили годовой бюджет с 15 до 110 млн грн.

«Образование, дошкольное образование, культура и еще у нас субвенции на медицину», – подчеркнула председатель Николаевского городского ОТГ Елена Цыкунова.

По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Александра Куця, в Донецкой области процесс объединения громад продолжается.

«У нас 10 уже ОТГ существует. В настоящее время мы дорабатываем план перспективного развития области и образования соответствующих территориальных громад. Как только он будет сформирован, мы начнем объединение», – сказал Куць.

Источник: ТК «Сигма»