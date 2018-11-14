На Донетчине два провайдера оштрафованы за ретрансляцию российских телеканалов. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) два провайдера получили штрафы за ретрансляцию российских телеканалов. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

«Провайдеры в своих кабельных сетях ретранслировали иностранные телеканалы, в частности, государства-агрессора, которые не были разрешены к ретрансляции на территории Украины или были ограничены к ретрансляции решениями Национального совета», – написал он.

Так, согласно требованиям закона, сумма штрафов составила 25% от суммы лицензионного сбора. Таким образом, каждый из провайдеров заплатит в государственный бюджет по 11 506,25 грн штрафа.

«Мониторинг телерадиовещания в зоне проведения операции Объединенных сил продолжается», – резюмировал Костинский.