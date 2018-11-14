Российский «Газпром» поставляет все больше газа на неподконтрольный Донбасс. Новости

Российский ОАО «Газпром» в январе-сентябре 2018 года поставил на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей 1,756 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,575 млрд куб. м) и на 26,9% больше, чем за девять месяцев 2016 года (1,384 млрд куб. м). Об этом сообщается в отчетности российской компании, пишет « Интерфакс – Украина ».

С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года поставки российской газовой монополии на неподконтрольные территории Донбасса составляли 0,222 млрд куб. м.