Российский «Газпром» поставляет все больше газа на неподконтрольный Донбасс. Новости

Российский ОАО «Газпром» в январе-сентябре 2018 года поставил на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей 1,756 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,575 млрд куб. м) и на 26,9% больше, чем за девять месяцев 2016 года (1,384 млрд куб. м). Об этом сообщается в отчетности российской компании, пишет «Интерфакс – Украина».
С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года поставки российской газовой монополии на неподконтрольные территории Донбасса составляли 0,222 млрд куб. м.
Российский газовый монополист осуществляет поставки в «Л-ДНР» с февраля 2015 года через газоизмерительные станции (ГИС) «Прохоровка» и «Платово» на границе с РФ. Российская компания по состоянию на декабрь 2017 года выставила НАК «Нафтогаз Украины» счета за такие поставки в объеме около $ 1,3 млрд.
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