В зоопарке Мариуполя появились тигрята-альбиносы (Фото). Новости

Сегодня, 14 ноября, в Мариуполе (Донецкая обл.) Парк дикой природы пополнился новыми уникальными обитателями. Об этом рассказала смотритель хищников Наталья Луценко.
Обитателями стали белые бенгальские тигрята-альбиносы. Им 4 месяца.
По словам Натальи Луценко, хозяин парка привез их по обмену из одесского зоопарка. В Одессу из Мариуполя отвезли 7-месячного верблюжонка Ричарда.
Пока они находятся в отдельном вольере, по соседству с медвежонком Балу.
Также сегодня в зоопарк привезли самку гамадрила с детенышем. В зоопарке для нее уже есть пара – гамадрил по кличке Рома.
К слову, в Парке дикой природы в сентябре родилось трое уссурийских тигрят, а совсем скоро родится малыш у львов.
Источник: Сайт города Мариуполя
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