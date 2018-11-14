Масштабное отключение: В «ЛНР» трое сутки не будет электричества. Новости

Масштабное отключение электроэнергии, вызванное необходимостью ремонтных работ, произойдет на территории «ЛНР» с 16 по 18 ноября. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил директор департамента электроэнергетики «министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Андрей Кустов, пишут местные интернет-ресурсы.

«В результате выявленных дефектов на объектах электроэнергетики, которые требуют срочных и безотлагательных ремонтных работ, в период с 22.00 16 ноября, то есть пятницы, до 8.00 18 ноября – воскресенья – будет производиться отключение электроэнергии по всей территории республики», – сказал он.

«При этом по резервным источникам будет осуществляться подача электрической энергии только на социально важные объекты. А также будет обеспечена работоспособность стационарной связи, больниц, аварийных служб, предприятий пищевой промышленности, крупных супермаркетов и котельных, которые подают теплоносители в медицинские учреждения», – уточнил представитель Минтопэнерго.

Кустов призвал жителей обеспечить запас воды на несколько дней, а также принять необходимые меры для сохранения тепла в жилых помещениях.