Болезнь по наследству: Как брату и сестре из Луганска помогли вернуть зрение (Видео). Новости

В Украине более 10 тысяч детей имеют инвалидность по зрению. Каждый десятый из них – не видит вообще. Однако, предотвратить тяжелые формы болезни можно. Брат и сестра, Рома и София Литовкины из временно неподконтрольного украинской власти Луганска перенесли несколько сложных операций на глазах, но лечиться дальше не смогли – из-за боевых действий.

Переходить дорогу им следует крайне осторожно, ведь видят лишь на несколько метров. А остановить нужную маршрутку почти невозможно. «Это либо ждать, когда он сам остановится, либо тормозить все маршрутки», – говорит Александр Литовкин.

Александр с женой имеют инвалидность по зрению. В семье Литовкиных (на фото) от этого недостатка страдают уже четыре поколения. Детей Александра и Марины тоже не обошла эта наследственность. «Мы сделали Софии операцию в 9 месяцев первую. Рома вообще плохо видел, процент зрения был ниже 10», – сказал отец Романа и Софии.

После начала вооруженного конфликта на Донбассе семья уехала за тысячу километров от дома в Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.). Найти постоянную работу так и не смогли. С пособия по инвалидности деньги на дорогостоящую операцию по замене хрусталика – не накопить. Единственная надежда – на Фонд Рината Ахметова. Судьбу детей решил один звонок. «Буквально на следующий день нам позвонили и через два дня нам предложили, чтобы мы уже в Киев ехали на консультацию», – рассказал переселенец.

За работу взялись хирурги из Киева. «Зрение, при котором ребенок может абсолютно адекватно обучаться в школе. Адекватно ощущать себя в социуме», – объяснил врач-офтальмолог Юрий Баринов.

После операции зрение у детей улучшилось на 50%. «После операции ты все видишь, как если на фотографии добавить резкость», – поделилась София.

София уже лучше видит и теперь занимается легкой атлетикой и вольной борьбой. А на днях взяла в руки гитару.

А еще семья очень любит прогуливаться по старому городу. В Каменец-Подольском нравится замок, высокие башни. Теперь Роман и София их хорошо видят.

Фонд Ахметова регулярно поддерживает мирных жителей Донбасса. Помощь на лечение и на проведение операций уже получило более 11 тысяч человек. Половина из них – дети.

Источник: ТК «Донбасс»