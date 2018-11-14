На Луганщине пиротехники обезвредили 29 взрывоопасных предметов. Новости

В Луганской области пиротехники за минувшие сутки обнаружили и изъяли 29 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Как отмечается работники ГСЧС проверили 4,5 га местности в Попаснянском и Станично-Луганском районах.

«В общем обнаружено и изъято 29 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 4 артиллерийских снаряда, 23 ручные гранаты и 2 инженерных боеприпаса», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили жителям, что при обнаружении взрывоопасного устройства необходимо немедленно сообщить в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101). Не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его. Кроме того, не использовать средства радиосвязи, мобильные телефоны, которые могут спровоцировать взрыв.

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