К зиме готов: На Донбассе бойцы сшили форму для служебного пса. Новости

Военнослужащие в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе решили проблему холода для своего служебного пса. Они сшили ему специальную форму, похожую на форму Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщается на сайте «Вернись живым!».

К приходу холодов украинские военнослужащие решили сшить служебному псу Финну форму. Охотничий пес породы парсон-рассел-терьер живет в 72-й отдельной механизированной бригаде. Он принадлежит одному из офицеров бригады.

Как рассказывают воины, парсон-рассел-терьер Финн поднимает им настроение, и шутят, что подразделение «перешло не только на новую систему питания, но и на новую форму». У терьера также свой шеврон с фразой из мультфильма «Маугли»: «Это будет славная охота», сообщает сайт фонда «Вернись живым!»