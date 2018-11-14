Комендантский час в «ДНР» отменять не будут, – Пушилин. Новости

Комендантский час в «ДНР» в ближайшее время отменяться не будет в целях безопасности граждан. Об этом сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции в неподконтрольном украинской власти Донецке сообщил «врио главы ДНР» Денис Пушилин, пишут местные интернет-ресурсы.

«Комендантский час не планируется отменять. Комендантский час является необходимостью, это то, что обеспечивает безопасность нашим гражданам», – считает Пушилин.

Уточняется, что в «ДНР» комендантский час действует с 23:00 до 5:00.