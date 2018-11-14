Мы поражены тем, как эти люди не теряют мужества: Красный крест помогает жителям Водяного . Новости

Пятый год подряд прифронтовой поселок Водяное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) постоянно попадает под обстрел и остается одним из самых горячих мест на Донбассе. Из 300 местных жителей в селе остались только 10. Международный комитет Красного креста (МККК) помогает им выжить в трудных условиях, передает «5.ua».

Заминированные поля, разрушенные дома, а на улицах – осколки снарядов. Именно так выглядит прежде богатый дачный поселок Водяное. Из 300 жителей осталось только 10, почти все – пенсионеры. Одна из жительниц в этом году похоронила сына. В прошлом году ее муж не выдержал постоянного стресса и покончил с собой. Все что у женщины осталось – двухэтажный дом и 3 козы.

«Живем, хлеб жуем, работаем, занимаемся своими делами каждый. Почему я должна бросать вот это все свое? Мы его строили с мужем, с сыном», – говорит местная жительница Зоя.

Единственный способ выжить в Водяном – вести домашнее хозяйство. Вместе с женой, местный житель Николай создал мини-ферму из трех десятков коз и возит в город на продажу молоко. Месяц назад в хлев попал снаряд – четыре козы погибли, трех ранило. Несмотря на это, выезжать из села Николай не намерен.

«Не могу их бросить. Как, развернусь и брошу их? Это я наживал всю жизнь. Что-то покупал, что-то доставал. И вот это все бросить? Я не знаю» – жалуется он.

Международный комитет Красного креста помогает ему поддерживать малый бизнес. Мужчине приобрели 4 овцы, а для облегчения труда подарили доильный аппарат. Обещают помогать и в дальнейшем.

«Мы поражены тем, как эти люди не теряют мужества, находясь в такой сложной ситуации. Мы постараемся и дальше оказывать им всяческую поддержку», – сказал председатель мариупольской субделегации международного комитета Красного креста Даниэль Ханнон-Бьорт.

К отопительному сезону Красный крест привез жителям Водяного топливные брикеты. Каждая семья получила по 4 тонны. Этого должно хватить до конца холодов.