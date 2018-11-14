Cпецоперация: В Молдове задержана группировка, связанная с НВФ на неподконтрольном Донбассе . Новости

Молдавские правоохранители провели спецоперацию по обезвреживанию незаконного полувоенного формирования, связанного с незаконными вооруженными формированиями на неподконтрольном украинской власти Донбассе. Об этом сообщает Служба информации и безопасности Молдовы, пишет «Liga.net».

По данным службы, члены формирования прикрывали свою деятельность проведением военно-тактических игр. Молдавские правоохранители следили за группировкой больше года, устанавливая прямые связи между ее членами и военизированными группами на востоке Украины.

В ходе обысков были обнаружены различные виды оружия, компоненты боевого оружия, военная техника, боеголовки и гранатометы, включая 8 гранат F1, 260 патронов калибра 5,45 мм и тому подобное. Также изъято самодельное взрывное устройство, которое изготовил один из членов формирования.

Молдавские силовики говорят, что группировка имела жесткую иерархическую структуру. Члены группировки проходили идеологическую и военную подготовку. В их домах были обнаружены флаги, ленты, значки, военные знаки и эмблемы, используемых боевиками в Донбассе.

Открыто два уголовных дела.