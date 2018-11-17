Немаленькие пенсии: Правозащитники считают, что власти банально экономят на ВПЛ. Новости

Проверки переселенцев и поводы, которые использует Пенсионный фонд Украины для лишения пенсионеров из Донбасса выплат заставляют сделать вывод о том, что все это делается ради банальной экономии бюджета и с грубыми нарушениями Конституции, норм международного права и дискриминацией. Об этом рассказала правовой аналитик, представитель БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

«Есть законодательство Украины, которое регулирует назначение пенсий всем гражданам, а ВПЛ – это те же граждане Украины. И вообще – статус ВПЛ должен предоставлять привилегии, а у нас – это дискриминация. Я думаю, что не отвязывают сейчас справку ВПЛ от пенсий, потому что, скорее всего, дело в экономии», – сказала она.

«Еще есть постановление Кабмина №335, которое определяет, что невыплаченная пенсия выплачивается потом по специальному порядку, но этого порядка уже полгода никто не видит, поэтому каждому, кому прекращали выплату пенсий, даже за тот месяц, пока он ее восстанавливал, он уже пенсию не получит, пока не будет этого порядка. Вот и посчитайте, 200 тыс. переселенцев, [которых лишили пенсий], а чаще всего – это шахтеры, у которых пенсии немаленькие, и именно на этом есть экономия бюджета», – продолжила Одинцова.

По ее словам, украинские власти намерено создали механизм, которым можно не только в любой момент прекратить выплату пенсий переселенцам, но и не выплачивать долги, при этом государство тратит огромные деньги на судебные дела, в которых Пенсионный фонд Украины пытается обжаловать иски переселенцев.

«Если решение выносится в пользу переселенцев, Пенсионный фонд обязан уплатить судебный сбор, который должен был бы оплатить пенсионер [в случае проигрыша процесса]. С момента, как было принято постановление №365, ПФУ обязали уплатить 9 млн грн только судебного сбора», – сообщила аналитик.

Представитель БФ «Право на защиту» сообщила, что ее организация представляет сейчас более 500 судебных дел переселенцев о незаконном прекращении выплат и восстановлении пенсий, всего же таких дел в украинских судах более 4 тыс., а 90% случаев суд выносит решение в пользу ВПЛ.

«Мы видим, что у нас экономия, и экономия на тех, кто больше всего не защищен, а наиболее не защищены – это ВПЛ, которые не имеют своего жилья, живут в постоянном страхе, что им остановят пенсию, и куда им опять бежать», – отметила правозащитница.

Она добавила, что ситуация с назначением и восстановлением пенсий переселенцам из Донбасса зашла в тупик из-за юридических коллизий нормативных актов Кабинета министров Украины и решения Верховного суда по Образцовому делу о незаконности проверок ВПЛ, которые Пенсионный фонд использует для отказа в выплатах.

Напомним, в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для внутренне перемещенных лиц, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции.

Ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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