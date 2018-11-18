Брошенные и никому не нужные: Как на Донетчине живут переселенцы в хосписе для стариков (Фото). Новости

В Часов-Яре (Донецкая обл.) в хосписе для пожилых людей из «серой зоны» идут ремонтные работы. К зиме хотят заменить окна и двери, отремонтировать крышу и пробурить скважину. Сейчас там живет 25 переселенцев. Самому младшему – 40 лет. Самому старшему исполнилось 93.

88-летняя Алина Гарбулина в хосписе живет второй месяц. До этого женщина жила в селе Бахмутка. Говорит, родственники от нее отказались. «Сын один раз приехал сюда, чтобы дом переписать на него. А он думал, что сюда сразу приедет и перепишут. Уехал и не приехал. Я слепая, не вижу, не хожу, ноги не ходят. Все мое общение – моя кровать. Никто ко мне не ходит, никто не проведывает, никому я не нужна», – делится женщина.

Другой житель хосписа Владимир Гордиенко приехал сюда из Дебальцево. «Тяжело рассказывать и не хочу про это вспоминать. Здесь я со 2 октября. Я еще толком ничего не знаю, но вроде бы спокойно, вроде бы нормально. Ухаживают здесь хорошо. И покушать есть, и постельное меняют, покупаться можно, тепло», – рассказал он.

Кормят жителей приюта 3 раза в сутки. На обед – рисовый суп и вермишель с тушенкой. Готовит работник центра Ольга Хижняк.

Во дворе хосписа держат хозяйство – выращивают кур, которые несут яйца. На огороде выращивают овощи. Ухаживают за ним сами старики.

Этот хоспис полтора года назад основал волонтер Евгений Ткачев. Дом купил за собственные деньги. Два помогли купить волонтеры. «Мы его открыли для того, чтобы вывозить сюда из "серой зоны" из разбитых домов стариков, брошенных, никому не нужных. Сначала купили один дом. Буквально за неделю его заполнили. Оказалось, что таких стариков в десятки, если не в сотни раз больше, чем мы можем принять. Продавался второй дом, буквально через месяц мы его тоже заполнили. Потом появилась возможность покупать третий дом по соседству. Большая часть – это средства моей семьи, а также идет помощь от волонтеров, от церквей, от благотворительных организаций», – рассказал Евгений Ткачев.

По его словам, волонтеры помогают этим людям восстанавливать утраченные документы и получать пенсии. «Встал вопрос, что не просто их вывезти, а как-то и дальше жить – восстанавливать документы, пенсии. У нас была идея, а у благотворительной организации была возможность помочь юристом, помочь с восстановлением документов. Они это называют социальный патронаж. Возим по всем бюрократическим кабинетам», – сказал Евгений Ткачев.

Сейчас в домах идет ремонт – меняют окна, латают крышу.

По словам волонтера, хоспис будут расширять. В Часов Яре купили квартиру, где будут жить лежачие пенсионеры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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