На Луганщине пенсия переселенцев на 24% больше, чем у местных жителей. Новости

В Луганской области средний размер пенсии переселенцев на 24% превышает данный показатель среди местного населения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 15 ноября в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» сообщила директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.

Она уточнила, что за 10 месяцев 2018 года на Луганщине у внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) средний размер пенсии – 3821,33 грн, а среди местного населения показатель ниже – 3071,38 грн. «Это говорит о том, что сегодня на подконтрольной территории Луганщины пенсию, в основном, получают люди, которые работают в сельском хозяйстве. А прибывают к нам переселенцы – шахтеры, металлурги, и их размер пенсий гораздо выше, чем у граждан, которые пенсионируются на подконтрольной территории», – пояснила Полищук.

Как Полищук сообщала ранее, в Луганской области на 1 ноября зарегистрировано 284 тыс. переселенцев, из них 74% (210 тыс. чел.) – пенсионеры. Всего же на Луганщине – 348 тыс. пенсионеров, т. е. среди них переселенцы составляют 60%. При этом в октябре 2018 года пенсии не начислили 41% ВПЛ, а в очереди на получении долгов стоит 50% пенсионеров-переселенцев. Также она отметила, что из всего числа переселенцев в области компенсацию на проживание (т. н. «пособие переселенца») получают всего 7%, сумма помощи составляет в среднем 901 грн на человека.

Напомним, что в Донецкой области зарегистрирован 1 млн 224 тыс. 600 пенсионеров, из них 518,9 тысяч (42%) – это ВПЛ. При этом из общего числа зарегистрированных выплаты получают лишь 45% пенсионеров-переселенцев.

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