Отменить идентификацию: Переселенка подала в суд на «Ощадбанк». Новости

Процедура прохождения переселенцами идентификации в «Ощадбанке» является незаконной. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявил юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека (ХСПЧ) Евгений Чекарев.
«Законы Украины не предусматривают проведение этой идентификации. Мы от имени переселенки подали иск к "Ощадбанку", в котором мы просили выплатить женщине пенсию без прохождения идентификации. "Ощадбанк" отказал. В суде первой инстанции банк, естественно, сказал, что они не могут выплатить, потому что есть нормативный акт – Постановление КМУ. Мы проиграли суд первой инстанции, проиграли апелляционный из-за того, что "Ощадбанк" заявлял, что мы, переселенцы, не имеем право на получение пенсий без идентификации», – пояснил юрист.
Чекарев отметил, что через 3-4 месяца это дело будет слушаться в Верховном суде Украины.
Как сообщалось ранее, в этом году количество контролирующих мер по отношению к переселенцам уменьшилось, по факту осталось два основных вида проверок – через систему «Аркан» и идентификация «Ощадбанка». При этом проверки на дому в части областей Украины уже не проводят, но есть регионы, в которых продолжают проводить верификацию.
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