Условие транша МВФ: Кабмин подготовил план стратегии по переселенцам. Новости

Перед украинскими властями стоит ряд условий по получению очередного транша от Международного валютного фонда (МФВ), среди которых – план по интеграции переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«План мероприятий, который должно разработать правительство, в соответствии со стратегией реинтеграции внутренне перемещенных лиц, что является одним из условий получения очередного транша от Международного валютного фонда, уже согласован на последнем правительственном совещании под руководством вице-премьера Павла Розенко», – сказал он.

«Сейчас в него вносятся редакционные правки, и у меня есть надежда, что на протяжении 1-2 недель он будет утвержден Кабинетом министров», – добавил Тука.

Напомним, в июле этого года координатор БФ «Право на защиту» Элина Шишкина заявляла, что утвержденная Кабинетом министров Украины в ноябре 2017 года национальная Стратегия по реинтеграции внутренне перемещенных лиц, в которой в частности предусмотрено создание механизма компенсации ущерба, нанесенного гражданам в зоне боевых действий на Донбассе, может быть не реализована, поскольку ее срок действия – до 2020 года.

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