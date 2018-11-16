Маломобильные граждане на Донбассе и Красный Крест: Тука рассказал о манипуляциях с пенсиями . Новости

Вопрос доставки и выплаты пенсий маломобильным гражданам, проживающим на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, находится в компетенции центральных органов власти, а не местных, и обсуждается с представителями Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, на телевизионных ток-шоу политики разного уровня обсуждают этот вопрос, говоря о том, что сделать это невозможно, по-разному объясняя, почему. При этом никто не предлагает какие-то конкретные шаги, чтобы реализовать доставку пенсий на неподконтрольную территорию Донбасса с помощью представителей МККК.

«Бывший глава одной из военно-гражданских администраций сказал: "Я сам проводил переговоры с Красным Крестом, они отказываются, они не могут этого сделать". Во-первых, такие переговоры – это не уровень главы области. Для этого существуют центральные органы исполнительной власти», – заявил Тука.

«Во-вторых, переговоры по этим вопросам нужно вести не с региональными представителями международных организаций. Этим занимаются центральные органы исполнительной власти, непосредственно наше министерство и с главой представительства Красного Креста», – продолжил замминистра МинВОТ.

Он сообщил, что переговоры представителей МинВОТ по этому вопросу с представителями МККК были проведены неоднократно. «Мы имеем положительный результат, положительные отзывы от Красного Креста. А нам через СМИ пытаются вбить в голову, что сам Красный Крест отказывается, что это невозможно. До тех пор, пока у нас будут происходить такие манипуляции, и до тех пор, пока восприятие большей частью чиновников госаппарата, а это система, которая пытается сохраниться в состоянии спокойствия, будет в состоянии спокойствия, мы будем только собираться и обговаривать наличие проблемы», – сказал он.

«Я глубоко убежден, что есть возможность найти механизмы, каким образом обеспечить пенсионные выплаты жителям оккупированных территорий. Подчеркиваю: не выплачивать на оккупированной территории. Речь идет о том, чтобы дать возможность людям, которые живут на оккупированной территории без каких-то статусов, пересекая линию разграничения, попадать в госучреждения, госбанки, пенсионные фонды и УТСЗН и получать свою пенсию. Все», – резюмировал Тука.

Как сообщалось ранее, губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты пенсий жителям неподконтрольного Донбасса, украинские власти «не смогли ни с донорами, ни с кем отработать». На что замминистра МинВОТ Георгий Тука ответил, что это заявление о том, что Украина может предоставить Международному комитету Красного Креста полномочия выплачивать пенсии пенсионерам на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, не соответствует действительности.

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