В Донецке лиса с признаками бешенства напала на мужчину, – соцсети. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке замечена лиса с признаками бешенства, есть случай нападения на человека. Организация, занимающаяся отловом и чипированием бродячих собак в городе, заниматься этим вопросом отказалась. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«В мкр Широкий замечена лиса с признаками бешенства, сегодня был случай нападения на взрослого. Животное не поймано. В организации "Животные в городе" отказались ей заниматься, т.к. это лесное животное. Ее замечали в районе 39 и 49 домов и недостроя. Помимо этого, пару недель назад был случай нападения на взрослую женщину стаи из 4-х собак в районе 13 дома (дорога от "Фортуны" до детского сада). Значительные рваные раны и укусы», – пишет Виктория 15 ноября.

Жители Донецка отмечают, что видели дикое животное и в иных районах города. «В парке Щербакова видела лису неделю назад. Прошла мимо, даже не остановилась. Наверное, нормальная», – пишет Надежда.

Кроме того, дончане подтверждают, что организация, которая отвечает за стерилизацию бродячих собак, не реагирует на обращения:

Наталья: «Тоже обращались в эту организацию. Вообще ничем не помогли. Я, конечно, очень люблю животных, но стаи бродячих голодных собак – это опасно»;

Ольга: «Мирный, звонила, реакции нет. В организации "Животные в городе" сказали, что они (собаки на фото ниже – прим. ред.) не идут на контакт. Это как?».

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