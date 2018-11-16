ООН: Суды подтверждают права ВПЛ на пенсию, но правительство их ограничивает. Новости

В 2014 году десятки тысяч пенсионеров Донбасса, которые не смогли переехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, в первую очередь пострадали от требований регистрации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а проблемы переселенцев с годами увеличились из-за процедур проверок. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 15 ноября в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» рассказала председатель Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

Она напомнила, что выехать не смогли и до сих пор не могут люди с ограниченными возможностями, маломобильные и пожилые люди, которые не могут путешествовать или имеют низкий доход, а также те люди, которым непонятны процедуры и требования регистрации как ВПЛ для получения пенсий и соцвыплат на подконтрольной Украине территории.

По ее словам, десятки тысяч пенсионеров выполнили требования украинских властей по регистрации ВПЛ, но большинство из них по факту проживают за линией разграничения на Донбассе. «Они путешествуют туда и обратно, и таким образом увеличивается и количество ВПЛ, и сложность путешествия, и затраты на такие поездки, потому что государство требует регистрацию всех ВПЛ», – отметила Фрейзер.

«В 2016 году государство ввело процесс верификации: все ли ВПЛ переехали на территорию, подконтрольную Украине. Она включает посещения социальными работниками и физическую идентификацию в банке, где выдается пенсия, а также сравнение списков, которые выдаются пограничной службой (система "Аркан", – прим. ред.) и СБУ. В результате целый ряд пенсий сократили для тех людей, которые живут за линией разграничения», – продолжила она.

Председатель Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине сообщила, что в 2017 году некоторые пенсионеры, которые переехали на подконтрольную Украине территорию, интегрировались в местные громады и получили постоянную регистрацию места проживания, утратили статус ВПЛ и уже не могут получить пенсию из-за того, что «регуляторная система имеет свои недостатки».

«Пенсионный фонд продолжает сокращать пенсии и перестает их выплачивать из-за процесса верификации, и таким образом ограничивает права граждан, которые они вынуждены защищать в судах, но люди каждый месяц теряют свою пенсию, как источник дохода», – заявила Фрейзер.

«Суды подтверждают права людей на пенсию, которой их лишили. Долги по пенсиям, которые накопились и должны быть выплачены, теперь нуждаются в административной процедуре, но правительство не разработало процедуру, каким образом это реализовать. Из 1,7 млн пенсионеров из Донецкой и Луганской областей в июле этого года только 400 тыс. получали свои пенсии. Это 37%. Мы стимулируем Пенсионный фонд увеличивать эти выплаты, восстанавливать выплаты пенсий и предоставить новые данные, но новых данных нет», – сказала она.

Глава Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер подчеркнула, что Украина должна гарантировать доступ к пенсиям для всех граждан, живущих по обе стороны линии разграничения, а пенсии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не должны быть ограничены процедурами проверок.

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