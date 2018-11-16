Выплата пенсий жителям Донбасса является тестом на стабильный мир, – ООН. Новости

В сентябре этого года Верховный суд Украины поддержал ранее принятое решение от 3 мая 2018 года по Образцовому делу относительно выплаты пенсии ВПЛ, несмотря на показатели верификации, но проблема выполнения этого решения находится в политической плоскости. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 15 ноября в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявила председатель Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«20 сентября Верховный суд решил, что люди, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, не могут быть лишены социальных выплат и пенсий из-за отсутствия регистрации как ВПЛ. Несмотря на эти позитивные судебные решения, проблема доступа к пенсиям, связанная с регистрацией ВПЛ, остается в политике. Мы много лет работаем над этой темой. Политику выплат пенсий всем, независимо от регистрации как ВПЛ, нужно реализовать. Нужно предоставить доступ к пенсиям, независимо от места проживания и регистрации как ВПЛ», – сказала она.

По ее словам, решить проблему выплат пенсий переселенцев можно с принятием нового законодательства, «чтобы люди получали пенсию на подконтрольной территории, даже если проживают на "той" стороне линии разграничения, не имея регистрации как ВПЛ».

«Правительство должно изменить регулирование в соответствии с решением Верховного суда. Нужно уменьшить страдания тех людей, которые зарегистрированы как ВПЛ, и тех, которые не могут путешествовать через линию разграничения. Мы должны понимать, что им также нужно выплачивать пенсии. Это сложный вопрос, требующий сотрудничества всех сторон», – заявила Фрейзер.

«Решение вопроса реализации прав людей, пострадавших от конфликта, является важным тестом способности правительства реализовывать систему социальной и верховной справедливости в стране, чтобы наступил стабильный мир», – подчеркнула председатель Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине.

Она напомнила, что в 2014 году десятки тысяч пенсионеров Донбасса, которые не смогли переехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, в первую очередь пострадали от требований регистрации ВПЛ, а проблемы переселенцев с годами увеличились из-за процедур проверок.

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