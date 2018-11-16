Сводка из зоны ООС за 15 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 8 раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий 2-е военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вольный (Золотое-4), Шумы (под Торецком), Пивденное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Вольный, Шумы, Пивденное и Водяное.

Опорные пункты украинских войск у Пивденного и Водяного противник также обстреливал из миномета калибром 120 мм, а в районе хутора Вольный – из вооружения БМП-1.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 36 единиц. Под огнем оказались поселки Александровка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, село Спартак к северу от Донецка; Ясиноватая; горловские поселки Гольмовский и шахты им. Гагарина; села Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Саханка и Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и поселка Марьевка (Золотое-5). Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП».